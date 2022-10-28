Штайнмайер заявил, что в РФ "нет места старым мечтам". Назвал Путина "одержимым империей"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия и Россия находятся в противостоянии, а поэтому сегодня "нет места старым мечтам" о РФ. Об этом он сказал во время выступления в Берлине, цитирует его Spiegel.

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По его словам, Россия и Германия находятся в "новом периоде" противостояния.

"Если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, то в ней нет места старым мечтам. Наши страны сегодня противостоят друг другу", — сказал Штайнмайер.

Он отметил, что началом полномасштабной войны против Украины РФ совершила "разрыв эпохи", что погрузило Германию в "другое время и неуверенность".

"Время, отмеченное войной, насилием и бегством, беспокойством о распространении войны в Европе", — заявил немецкий президент.

Штайнмайер заявил, что российский диктатор Владимир Путин несет личную ответственность за войну против Украины.

"В своей имперской одержимости российский президент нарушил международное право, поставил под сомнение границы, совершил захват земель", — резюмировал он.

25 октября Штайнмайер прибыл в Украину. В купе у него был букет ирисов от Укрзалізниці, а на столе лежала открытка с изображением переданных Украине IRIS-T. В первой половине дня он поехал в Черниговскую область – там его застала воздушная тревога, и он около двух часов провел в убежище.

Штайнмайер встретился с Зеленским и пообещал, что "на днях" Германия передаст Украине две системы MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

После поездки Штайнмайер сказал, что в Украине "все гораздо страшнее", чем считают люди в Германии.

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Дмитро Гриниченко

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