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Штайнмайер призвал Европу сократить зависимость от Китая, напомнив о такой ошибке с РФ

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26.10.2022, 16:41
Штайнмайер призвал Европу сократить зависимость от Китая, напомнив о такой ошибке с РФ - Фото
Олаф Шольц и Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - ЕРА)

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Европу сократить экономическую зависимость от Китая, приведя в пример такую же "ошибку", допущенную с Россией. Об этом он сказал во время визита в Украину в комментарии немецким журналистам, передает DW.

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"Принцип "перевоплощения через торговлю" – не то, на что мы можем надеяться в дальнейшем", – сказал Штайнмайер.

Он подчеркнул, что история европейско-российских и немецко-российских отношений – это свидетельство отсутствия гарантий того, что экономическое сотрудничество приводит к политическому сближению.

"Мы все теперь должны жить с последствиями этой ошибки", – сказал Штайнмайер.

Он считает, что в будущем Германия и Европа должны извлечь из этого уроки, сократить односторонние зависимости там, где они только существуют, "и это прежде всего касается отношений с Китаем".

"Важно интенсивнее контактировать с соседями КНР. Это, конечно, не заменит торговых отношений с Китаем, но может по-новому сбалансировать отношения с юго-восточной Азией", – добавил Штайнмайер.

  • Вчера Штайнмайер прибыл в Украину. В купе у него был букет ирисов от Укрзалізниці, а на столе лежала открытка с изображением переданных Украине IRIS-T. В первой половине дня он поехал в Черниговскую область – там его застала воздушная тревога, и он около двух часов провел в убежище.
  • Штайнмайер встретился с Зеленским и пообещал, что "на днях" Германия передаст Украине две системы MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000. 
  • После поездки Штайнмайер сказал, что в Украине "все гораздо страшнее", чем считают люди в Германии.

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Оксана Житнюк
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Китай Германия экономика Франк-Вальтер Штайнмайер зависимость
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