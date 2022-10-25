Германия обещает "скоро" передать Украине две системы MARS и четыре гаубицы

Германия передаст Украине две дополнительные реактивные системы залпового огня MARS и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000. Об этом 25 октября во время визита в Киев объявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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"Я пообещал господину президенту, что скоро будут переданы две системы MARS II и четыре наших гаубицы Panzerhaubitze 2000. На днях они будут переданы Украине", – сказал Штайнмайер.

Он также отметил, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским обсуждалась передача Украине четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T, одна из которых уже в Украине.

"И, я думаю, будет больше безопасности для украинских людей и защиты от брутальной российской агрессии", – добавил Штайнмайер.

СПРАВКА. Mars II/MLRS-E – лицензионная копия американской гусеничной M270 MLRS на базе БМП M2 Bradley. Пусковая – 12 стеклопластиковых направляющих для ракет, в двух одноразовых боксах по шесть ракет. Все 12 ракет можно выпустить за 60 секунд. Дальность поражения – от 38 км до 300 км.



Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой "натовского" калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности – 40 км, с активно-реактивным снарядом – свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или 10 за 56 секунд.

11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия до конца года передаст Украине большое количество ранее обещанной военной техники.

18 октября Германия передала Украине еще пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и другое оборудование, а также зимнюю форму для военных.

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Оксана Житнюк

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