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Зеленский – Штайнмайеру: Одной системы IRIS-T мало, хотелось бы ускорения в помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 21:38

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Видео встречи опубликовал Офис президента.

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"Очень благодарны за этот визит. Наконец-то вы к нам доехали", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Германию за переданный Украине немецкий комплекс ПВО IRIS-T, "который демонстрирует мощные результаты". Однако, подчеркнул президент, одной системы слишком мало.

"В этом направлении хотим проговорить детали, где Германия может ускориться в помощи нам. В любом случае я считаю, что риторика в Европе и непосредственно в Германии в пользу поддержки Украины изменилась, и она более теплая, чем погода сегодня на улице", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что от немецкой стороны прозвучал сигнал о готовности восстановления Черниговской области под патронатом Германии.

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  • Штайнмайер хотел встретиться с Зеленским на прошлой неделе, но перенес поездку, видимо, из-за опасений немецких правительственных структур за безопасность, отмечают журналисты.
  • Весной Штайнмайер хотел приехать в Киев с лидерами Польши и стран Балтии. Но его визит был отменен. В мае Штайнмайер и Зеленский уладили этот вопрос.
  • Сегодня Штайнмайер прибыл в Украину. В купе у него был букет ирисов от Укрзалізниці, а на столе лежала открытка с изображением переданных Украине IRIS-T и надписью любовь в воздухе.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Германия Франк-Вальтер Штайнмайер военная помощь IRIS-T
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