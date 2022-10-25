Зеленский – Штайнмайеру: Одной системы IRIS-T мало, хотелось бы ускорения в помощи Украине
Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Видео встречи опубликовал Офис президента.
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"Очень благодарны за этот визит. Наконец-то вы к нам доехали", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил Германию за переданный Украине немецкий комплекс ПВО IRIS-T, "который демонстрирует мощные результаты". Однако, подчеркнул президент, одной системы слишком мало.
"В этом направлении хотим проговорить детали, где Германия может ускориться в помощи нам. В любом случае я считаю, что риторика в Европе и непосредственно в Германии в пользу поддержки Украины изменилась, и она более теплая, чем погода сегодня на улице", – сказал Зеленский.
Он также отметил, что от немецкой стороны прозвучал сигнал о готовности восстановления Черниговской области под патронатом Германии.
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- Штайнмайер хотел встретиться с Зеленским на прошлой неделе, но перенес поездку, видимо, из-за опасений немецких правительственных структур за безопасность, отмечают журналисты.
- Весной Штайнмайер хотел приехать в Киев с лидерами Польши и стран Балтии. Но его визит был отменен. В мае Штайнмайер и Зеленский уладили этот вопрос.
- Сегодня Штайнмайер прибыл в Украину. В купе у него был букет ирисов от Укрзалізниці, а на столе лежала открытка с изображением переданных Украине IRIS-T и надписью любовь в воздухе.
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