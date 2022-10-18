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Германия до конца года передаст Украине большое количество военной техники: что именно

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 19:38
Германия до конца года передаст Украине большое количество военной техники: что именно - Фото
Кристине Ламбрехт (фото: EPA-EFE/SHAWN THEW)

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия до конца года передаст Украине большое количество ранее обещанной военной техники. Об этом она сказала во время Берлинского внешнеполитического форума, передает корреспондент Укринформа.

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"Еще в этом году будут переданы бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладывающие танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные РСЗО, антидронные системы. Мы будем поддерживать в вопросе разминирования. Одним словом – огромный пакет, который уже на подходе", – сказала Ламбрехт.

Она также упомянула "зимний пакет", генераторы и т.д..

Ламбрехт рассказала, что сегодня, 18 октября, говорила с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Обсуждался, в частности, вопрос ускорения поставок всех систем ПВО IRIS-T.

Резников подтвердил в Twitter, что имел продуктивный разговор с Ламбрехт. "Я хотел бы поблагодарить за ваше непосредственное участие в проекте развития украинских возможностей противовоздушной обороны, которые помогают сохранить наше небо в безопасности!" – написал он.

Глава Минобороны ФРГ заверила, что Германия не ставит себе "красных линий" в вопросе поставок Украине вооружений, однако будет готова предоставлять только такое оружие, которое согласовано в кругу союзников.

Ламбрехт не исключила предоставления Германией Украине танков. Однако подчеркнула, что до сих пор танков западного образца не предоставил никто, в частности, США, на которые Берлин в основном ориентируется.

Она считает, что на данном этапе более прагматичным было бы обеспечить ВСУ 100 танками советских образцов, которые передали другие страны в обмен на современную немецкую технику. "Это быстрая поддержка – прагматичный подход", – сказала Ламбрехт.

Читайте также: Crotale, Hawk, IRIS-T и множество ракет. Что умеют комплексы ПВО, которые получит Украина

Вадим Ребрина
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Алексей Резников Германия оружие Panzerhaubitze Кристине Ламбрехт
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