Германия передала Украине еще 5 ремонтно-эвакуационных машин и другое оборудование

Германия передала Украине еще пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и другое оборудование, а также зимнюю форму для военных. Об этом говорится на сайте правительства Германии.

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Кроме того, Германия передала:

- 167 000 патронов к огнестрельному оружию,

- 100 палаток,

- 183 генератора,

- 116 000 зимних курток,

- 80 000 зимних штанов,

- 240 000 зимних шапок.

В планах Германии предоставить Украине еще пять бронированных инженерных машин, 35 погрузчиков и 4000 спальных мешков.

11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Сегодня, 18 октября, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия до конца года передаст Украине большое количество ранее обещанной военной техники.

Вадим Ребрина

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