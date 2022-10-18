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Германия передала Украине еще 5 ремонтно-эвакуационных машин и другое оборудование

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 23:12
Германия передала Украине еще 5 ремонтно-эвакуационных машин и другое оборудование - Фото
Германия (Фото - unsplash.com)

Германия передала Украине еще пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и другое оборудование, а также зимнюю форму для военных. Об этом говорится на сайте правительства Германии.

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Кроме того, Германия передала:

- 167 000 патронов к огнестрельному оружию,

- 100 палаток,

- 183 генератора,

- 116 000 зимних курток,

- 80 000 зимних штанов,

- 240 000 зимних шапок.

В планах Германии предоставить Украине еще пять бронированных инженерных машин, 35 погрузчиков и 4000 спальных мешков.

Вадим Ребрина
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