Германия передала Украине еще 5 ремонтно-эвакуационных машин и другое оборудование
18.10.2022, 23:12
Германия (Фото - unsplash.com)
Германия передала Украине еще пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и другое оборудование, а также зимнюю форму для военных. Об этом говорится на сайте правительства Германии.
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Кроме того, Германия передала:
- 167 000 патронов к огнестрельному оружию,
- 100 палаток,
- 183 генератора,
- 116 000 зимних курток,
- 80 000 зимних штанов,
- 240 000 зимних шапок.
В планах Германии предоставить Украине еще пять бронированных инженерных машин, 35 погрузчиков и 4000 спальных мешков.
- 11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
- Сегодня, 18 октября, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия до конца года передаст Украине большое количество ранее обещанной военной техники.
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