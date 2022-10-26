Штайнмайер после поездки в Украину: Все гораздо страшнее, чем себе представляют в Германии
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после визита в Украину заявил в интервью немецкому изданию Tagesschau, что там "все гораздо страшнее", чем считают люди в его стране.
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Во время визита из-за воздушной тревоги Штайнмайер провел около двух часов в убежище в Черниговской области.
"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Шокирующими были истории, которые нам рассказывали", – сказал он.
По словам Штайнмайера, "каждый, кто может думать и сострадать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились".
При этом президент ФРГ уточнил, что "мир должен быть справедливым".
"Это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. В данный момент мы не на том этапе", – разочаровал он ожидающих скорого прекращения войны.
- По итогам визита президент ФРГ заявил, что его страна вскоре передаст ВСУ еще две РСЗО MARS II и четыре САУ Panzerhaubitze 2000.
- 26 октября глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что ядерные угрозы Кремля "направлены на немцев, чтобы напугать их и отвадить от поддержки Украины".
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