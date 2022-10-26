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Штайнмайер после поездки в Украину: Все гораздо страшнее, чем себе представляют в Германии

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 13:02
Штайнмайер после поездки в Украину: Все гораздо страшнее, чем себе представляют в Германии - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (фото — пресс-служба ОП)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после визита в Украину заявил в интервью немецкому изданию Tagesschau, что там "все гораздо страшнее", чем считают люди в его стране.

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Во время визита из-за воздушной тревоги Штайнмайер провел около двух часов в убежище в Черниговской области.

"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Шокирующими были истории, которые нам рассказывали", – сказал он.

По словам Штайнмайера, "каждый, кто может думать и сострадать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились".

При этом президент ФРГ уточнил, что "мир должен быть справедливым".

"Это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. В данный момент мы не на том этапе", – разочаровал он ожидающих скорого прекращения войны.

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Євген Пилипенко
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Германия война Франк-Вальтер Штайнмайер
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