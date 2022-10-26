Глава MSC: Ядерные угрозы Путина направлены на немцев, чтобы отвадить от поддержки Украины

Российский диктатор Владимир Путин, который был офицером КГБ СССР в Германии, риторику ядерных угроз в первую очередь направляет на немцев, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны немецкого народа. Так считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, передает его слова dpa.

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"Угрожая применением ядерного оружия, он в первую очередь нацелен на Германию. Этой угрозой Путин пытается разжечь страхи и ослабить поддержку Украины. Мы вернулись к логике холодной войны", – сказал немецкий дипломат.

Между тем, говорит Хойсген, Россия вряд ли осуществит угрозу.

По его словам, США "дали понять" Москве, что применение ядерного оружия будет иметь для РФ катастрофические последствия.

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"Не могу и представить, что есть российские генералы-самоубийцы, которые выполнили бы такой приказ", – добавил он.

Также, считает глава MSC (Munich Security Conference), Путин не хочет уходить в глобальную изоляцию, ведь "даже Китай" не может допустить, чтобы в Кремле решили применить ядерное оружие.

Євген Пилипенко

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