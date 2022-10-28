"Германия созреет". LIGA.net спросила нового посла в Берлине, получат ли ВСУ танки Leopard

В конце концов Германия "дозреет" до отмашки на поставку Вооруженным Силам Украины современных танков Leopard 2, но хотелось бы, чтобы в Берлине оперативнее принимали решения о предоставлении Украине вооружений для сдерживания войск российских оккупантов и изгнания их из страны. Об этом в интервью LIGA.net сказал новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

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Вопрос ему звучал так: "Есть ли шанс, что немцы когда-нибудь снимут мораторий на поставки современного наступательного вооружения, а не будут бесконечно ждать, когда США передадут танки Abrams?"

Макеев отметил, что вооружение, которое сейчас поставляется из ФРГ Украине, "однозначно оборонительное", так как Украина защищает свою территорию и не собирается ни на кого нападать.

По словам посла, визиты германских политиков в Украину "очень сильно повлияли" на них, их взгляды и решения.

"Я уверен, что Германия созреет до политического решения о поставках бронированной техники и танков, как мы могли убедить Германию изменить позицию относительно РСЗО, артиллерии, ПЗРК, а также систем ПВО", – сказал на это дипломат.

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Он отметил, что поставки вооружений – "сложная дипломатическая работа" и официальному Киеву "бы хотелось гораздо большей динамики" со стороны Берлина.

Между тем, он призвал отдать должное Германии, которая поставила в Украину "значительную" часть вооружения и "взяла на себя лидерство в снабжении системами ПВО".

Почитать больше, что сказал нам Макеев.

Євген Пилипенко , Юрій Смірнов

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