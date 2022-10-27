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Правительство Шольца тормозит с запланированным оборонным заказом – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 22:59
Правительство Шольца тормозит с запланированным оборонным заказом – Reuters - Фото
Олаф Шольц на зенитном танке Gepard (фото - ЕРА)

Федеральное правительство Германии заявило о намерении увеличить оборонные закупки, чтобы компенсировать для бундесвера вооружения, переданные Украине, но до сих пор не сделало необходимых для этого практических шагов. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Reuters.   

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Агентство напоминает, что восемь месяцев назад канцлер Олаф Шольц заявил о намерении выделить 100 млрд евро на усиление боеспособности вооруженных сил Германии через увеличение оборонных закупок и на замену оружия и боеприпасов, которые были переданы как военная помощь Украине.

Однако источник, участвующий в процедурах оборонных закупок, сообщил Reuters, что в этом направлении "движения почти нет" и что на сегодняшний день размещено очень мало заказов.

Эту информацию подтвердили агентству лидеры оборонной промышленности, которые разочарованы "медлительностью правительства в пополнении запасов бундесвера" из-за усложненных бюрократических процедур и отсутствия решений на высшем уровне.

Руководитель одной из оборонных компаний отметил, что в то время, как в Украине "бушует война", в Германии процессы идут в режиме мирного времени, пока инфляция съедает выделенные из бюджета средства.

Сергій Бережний
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Германия бундесвер военная помощь олаф шольц военный заказ
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