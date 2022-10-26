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Германия передала Украине "немецкие HIMARS", гаубицы и надводные беспилотники

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 19:27
Германия передала Украине
РСЗО MARS II (фото - ЕРА)

Германия передала Украине две реактивные системы залпового огня MARS и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 и два надводных дрона. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

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О каких именно надводных дронах идет речь, не уточняется.

В планах Германии поставить Украине 6100 снарядов калибра 155 мм и 186 000 патронов 40 мм.

О сроках поставки правительство ФРГ из соображений безопасности не сообщает.

СПРАВКА. Mars II/MLRS-E – лицензионная копия американской гусеничной M270 MLRS на базе БМП M2 Bradley. Пусковая – 12 стеклопластиковых направляющих для ракет, в двух одноразовых боксах по шесть ракет. Все 12 ракет можно выпустить за 60 секунд. Дальность поражения – от 38 км до 300 км.

Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой "натовского" калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности – 40 км, с активно-реактивным снарядом – свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или 10 за 56 секунд.
Вадим Ребрина
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Германия оружие помощь Mars Panzerhaubitze
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