Германия просит Швейцарию срочно организовать для Украины боеприпасы к "Гепардам"

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт просит Швейцарию разрешить реэкспорт боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, предназначенных для работы по низколетящим целям типа иранских ударных дронов. Она заявила, что Украине срочно нужны новые боеприпасы, передает Spiegel, ссылаясь на письмо министра, которое есть в распоряжении у немецких журналистов.

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Ламбрехт просит Швейцарию "срочно организовать" необходимые боеприпасы для Gepard, которые находятся в Украине.

В письме Ламбрехт призвала свою коллегу Виолу Амхерд выдать соответствующую лицензию на реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов, произведенных в Швейцарии.

Ламбрехт подчеркнула, что системы Gepard в Украине в основном используются для защиты критической инфраструктуры. При этом они также обезопасили морские порты на юге страны, которые имеют решающее значение для экспорта украинского зерна.

В связи с масштабными гуманитарными последствиями, которые повлечет за собой прекращение поставок зерна, по словам Ламбрехт, Германия и Швейцария должны "в полной мере выполнить" просьбу о дополнительных боеприпасах.

23 сентября Германия передала Украине еще шесть зенитных самоходных установок Gepard и 6000 снарядов боезапаса к ним.

11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Сегодня Германия передала Украине две реактивные системы залпового огня MARS и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Оксана Житнюк

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