Кулеба запросил у Берлина "больше оружия для Украины" – в том числе через третьи страны
Поставки больших объемов вооружений Украине – такой была основная тема телефонного разговора министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с германской коллегой Анналеной Бербок. Об этом в Twitter сообщил сам глава МИД.
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"Работаем вместе, чтобы поставлять больше оружия в Украину, в том числе в партнерстве с третьими странами", – написал Кулеба.
Также он выразил признательность Германии за ее готовность помогать с восстановлением энергетической инфраструктуры Украины, которая страдает от российских ударов.
По словам главы внешней дипломатии, удалось обсудить "очень многое" с обеих сторон.
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На момент публикации новости реакции немецкой стороны на разговор еще не было.
Украина хочет получить от ФРГ современные танки Leopard 2, но положительного политического решения Берлина на эту по-прежнему нет. США также не спешат поставлять Украине танки Abrams.
- 26 октября стало известно, что Германия просит Швейцарию срочно организовать для Украины боеприпасы к "Гепардам".
- Также вчера выяснилось, что Германия передала Украине еще два "немецких HIMARS-а", четыре САУ и надводные беспилотники.
- В конце октября президент Германии Штайнмайер все-таки доехал до Украины, а затем сообщил немецкому изданию, что "все гораздо страшнее", чем считают немцы.
- Президент Зеленский недавно обратился к Берлину, что одной системы IRIS-T мало, хотелось бы ускорения в помощи Украине.
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