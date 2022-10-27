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Кулеба запросил у Берлина "больше оружия для Украины" – в том числе через третьи страны

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 16:43
Кулеба запросил у Берлина
Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба (фото — [email protected])

Поставки больших объемов вооружений Украине – такой была основная тема телефонного разговора министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с германской коллегой Анналеной Бербок. Об этом в Twitter сообщил сам глава МИД.

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"Работаем вместе, чтобы поставлять больше оружия в Украину, в том числе в партнерстве с третьими странами", – написал Кулеба.

Также он выразил признательность Германии за ее готовность помогать с восстановлением энергетической инфраструктуры Украины, которая страдает от российских ударов.

По словам главы внешней дипломатии, удалось обсудить "очень многое" с обеих сторон.

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На момент публикации новости реакции немецкой стороны на разговор еще не было.

Украина хочет получить от ФРГ современные танки Leopard 2, но положительного политического решения Берлина на эту по-прежнему нет. США также не спешат поставлять Украине танки Abrams.

Євген Пилипенко
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Германия война оружие вооружение военная помощь дмитрий кулеба союзники Анналена Бербок
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