Кулеба запросил у Берлина "больше оружия для Украины" – в том числе через третьи страны

Поставки больших объемов вооружений Украине – такой была основная тема телефонного разговора министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с германской коллегой Анналеной Бербок. Об этом в Twitter сообщил сам глава МИД.

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"Работаем вместе, чтобы поставлять больше оружия в Украину, в том числе в партнерстве с третьими странами", – написал Кулеба.

Также он выразил признательность Германии за ее готовность помогать с восстановлением энергетической инфраструктуры Украины, которая страдает от российских ударов.

По словам главы внешней дипломатии, удалось обсудить "очень многое" с обеих сторон.

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На момент публикации новости реакции немецкой стороны на разговор еще не было.

Украина хочет получить от ФРГ современные танки Leopard 2, но положительного политического решения Берлина на эту по-прежнему нет. США также не спешат поставлять Украине танки Abrams.

Євген Пилипенко

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