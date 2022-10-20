UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия Германии обучит до весны тысячи украинских военных – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 11:33
Армия Германии обучит до весны тысячи украинских военных – Шольц - Фото
Олаф Шольц (скриншот)

К весне 2023 года Германия на своих полигонах обучит для Вооруженных Сил Украины до 5000 военнослужащих, чего хватит на полноценную новую бригаду. Об этом, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Тем самым мы подчеркиваем нашу готовность постоянно работать над созданием сильной украинской армии, рука об руку с нашими партнерами", – заверил он.

Речь идет об обязательстве стран-членов ЕС от 17 октября создать совместную миссию по обучению примерно 15 000 украинских военных в учебных центрах Европы, где им не будут угрожать ракетные удары российских оккупантов.

Читайте также: Шольц готов открыть Германию для российских уклонистов 

Одним из двух главных мест подготовки бойцов ВСУ по этой программе станет Германия, добавил канцлер.

Ранее в Германии проходили обучение артиллеристы ВСУ.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война учения военная помощь обучение учебка олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 