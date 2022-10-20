Армия Германии обучит до весны тысячи украинских военных – Шольц
К весне 2023 года Германия на своих полигонах обучит для Вооруженных Сил Украины до 5000 военнослужащих, чего хватит на полноценную новую бригаду. Об этом, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Deutsche Welle.
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"Тем самым мы подчеркиваем нашу готовность постоянно работать над созданием сильной украинской армии, рука об руку с нашими партнерами", – заверил он.
Речь идет об обязательстве стран-членов ЕС от 17 октября создать совместную миссию по обучению примерно 15 000 украинских военных в учебных центрах Европы, где им не будут угрожать ракетные удары российских оккупантов.
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Одним из двух главных мест подготовки бойцов ВСУ по этой программе станет Германия, добавил канцлер.
Ранее в Германии проходили обучение артиллеристы ВСУ.
- Предыдущий посол Украины в Берлине Мельник призвал Шольца создать альянс для поставок Украине танков Leopard 2.
- Канцлер в октябре назвал войну России против Украины частью "большого крестового похода Кремля на Запад".
- При этом Шольц осенью, на восьмом месяце полномасштабной войны, заявил, что "мы пытаемся докричаться до Путина, чтобы он закончил свою войну".
- В сентябре сообщалось, что около 5000 военнослужащих ВСУ уже прошли подготовку в Великобритании.
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