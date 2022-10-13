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Шольц назвал войну России против Украины частью большого крестового похода Кремля на Запад

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 14:11
Шольц назвал войну России против Украины частью большого крестового похода Кремля на Запад - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает нападение России на Украину частью большого крестового похода против Запада. Об этом Шольц заявил 13 октября во время выступления в Берлине на Progressive Governance Summit, передает Handelsblatt.

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"Эта война касается не только Украины", – сказал канцлер ФРГ.

По его мнению, российское руководство рассматривает войну против Украины как "часть большого крестового похода", поскольку Москва борется против либеральной демократии, международного порядка, основанного на правилах, против свободы и прогресса.

Шольц заверил, что Германия будет поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии столько, сколько потребуется.

Читайте также: Мы пытаемся докричаться до Путина, чтобы он закончил свою войну – Шольц

Наталія Медведєва
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война олаф шольц
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