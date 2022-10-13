Шольц назвал войну России против Украины частью большого крестового похода Кремля на Запад
Канцлер Германии Олаф Шольц считает нападение России на Украину частью большого крестового похода против Запада. Об этом Шольц заявил 13 октября во время выступления в Берлине на Progressive Governance Summit, передает Handelsblatt.
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"Эта война касается не только Украины", – сказал канцлер ФРГ.
По его мнению, российское руководство рассматривает войну против Украины как "часть большого крестового похода", поскольку Москва борется против либеральной демократии, международного порядка, основанного на правилах, против свободы и прогресса.
Шольц заверил, что Германия будет поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии столько, сколько потребуется.
- 12 октября многие страны Восточной Европы поддержали идею Шольца о создании общеевропейской системы противоракетной защиты, подписать заявление о намерении участвовать в проекте собираются не менее 13 стран.
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