Проект общеевропейской системы ПВО получил поддержку – Spiegel

Cовместная декларация об участии в проекте общеевропейской системы ПВО может быть уже 13 октября подписана рядом стран Евросоюза на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Издание пишет, что высказанная канцлером Германии Олафом Шольцем идея общеевропейской системы противоракетной защиты нашла поддержку во многих странах Восточной Европы, подписать заявление о намерении участвовать в ее создании собираются не менее 13 стран.

По словам дипломатов НАТО, помимо Германии в проекте хотят участвовать Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Норвегия, Литва, Латвия, Румыния, Словакия, Словения и Нидерланды.

Польша, как сообщается, к проекту присоединяться не планирует, так как уже создает собственную национальную систему ПВО.

Проект появился как прямая реакция на полномасштабное вторжение России в Украину, которое убедило страны Европы, что они в последние годы слишком экономили на ПВО, пишет Spiegel.

Предполагается, что новая система должна обеспечивать защиту от баллистических ракет, а также от атак аппаратами с малым радиусом действия, например, беспилотников.

На предварительном этапе обсуждается вариант с закупкой израильских систем ПВО Arrow для последующего объединения этих систем в единый "купол".

10 октября президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский провели второй за неделю телефонный разговор, США обещают передать Украине системы ПВО.

11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM.

Сергій Бережний

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