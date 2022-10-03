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Мы пытаемся докричаться до Путина, чтобы он закончил свою войну – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 14:56
Мы пытаемся докричаться до Путина, чтобы он закончил свою войну – Шольц - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

В День единства Германии канцлер Олаф Шольц призвал к защите единства Украины и европейского мирного порядка, который не предполагает вооруженных нападений на соседние страны. Об этом Шольц сказал в кулуарах церемонии, посвященной 32-летию единства Германии, сообщает Zeit.

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"Мы держимся вместе и поддерживаем Украину и ее граждан в их борьбе за свободу, единство и справедливость в своей стране. И естественно, что мы будем оказывать поддержку до тех пор, пока это необходимо", — сказал Шольц.

Также, отметил канцлер, Германия привержена обеспечению того, чтобы европейский мирный порядок, которому угрожает агрессивная война с Россией, продолжал действовать. Это означает, что вы не нападаете на своих соседей и не перемещаете границы с применением насилия, подчеркнул Шольц.

"Об этом мы пытаемся докричаться до президента России: он должен закончить свою войну", – сказал канцлер Германии.

Вадим Ребрина
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Германия война владимир путин олаф шольц
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