Мобилизация в РФ. Канцлер Шольц готов открыть Германию для российских уклонистов

Канцлер Германии Олаф Шольц одобряет идею принимать в стране россиян призывного возраста, которые бегут от путинской мобилизации, как пишет издание, "по соображениям совести". Об этом он заявил в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

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"Я за то, чтобы предложить этим людям защиту", – сказал глава германского правительства.

При этом он отметил, что такие люди, "конечно, должны загодя пройти проверку безопасности, чтобы мы знали, кого пускаем в нашу страну".

О том, как проверять, поддерживал ли бегущий от мобилизации россиянин агрессию России против Украины и разделяет ли имперские взгляды большинства соотечественников, которые одобряют войну, Шольца в интервью не спросили.

21 сентября 2022 года власти России объявили о мобилизации. В Госдепе считают, что Кремль понимает – РФ проигрывает войну против Украины.

27 сентября Frontex сообщил, что за последнюю неделю количество въехавших в ЕС россиян увеличилось на 30%.

28 сентября в связи с мобилизацией США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию. Ранее это сделала Болгария.

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Євген Пилипенко

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