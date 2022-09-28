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Мобилизация в РФ. Канцлер Шольц готов открыть Германию для российских уклонистов

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 14:47
Мобилизация в РФ. Канцлер Шольц готов открыть Германию для российских уклонистов - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц одобряет идею принимать в стране россиян призывного возраста, которые бегут от путинской мобилизации, как пишет издание, "по соображениям совести". Об этом он заявил в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

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"Я за то, чтобы предложить этим людям защиту", – сказал глава германского правительства.

При этом он отметил, что такие люди, "конечно, должны загодя пройти проверку безопасности, чтобы мы знали, кого пускаем в нашу страну".

О том, как проверять, поддерживал ли бегущий от мобилизации россиянин агрессию России против Украины и разделяет ли имперские взгляды большинства соотечественников, которые одобряют войну, Шольца в интервью не спросили.

Слушайте также: "Надо снимать его". Оккупант реагирует на объявленную Путиным мобилизацию

Євген Пилипенко
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Германия война убежище мобилизация дезертирство уклонисты олаф шольц
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