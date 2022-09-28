В связи с мобилизацией. США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Посольство США в РФ призвало американских граждан не ездить в Россию, а тех, кто проживает или путешествует в РФ, немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок.

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Там напомнили, что 21 сентября российское правительство начало мобилизацию своих граждан на войну против Украины.

"Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу", – говорится в сообщении.

По информации посольства, варианты коммерческих рейсов в настоящее время крайне ограничены и часто недоступны в короткие сроки.

Там также напомнили гражданам США, что право на мирные собрания и свободу слова в России не гарантируется. "Избегайте любых политических или социальных протестов и не фотографируйте сотрудников службы безопасности на этих мероприятиях. Российские власти арестовали граждан США, участвовавших в демонстрациях", – говорится в сообщении.

27 сентября граждан Болгарии призвали срочно покинуть территорию России.

Вадим Ребрина

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