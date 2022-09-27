UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию – на любом доступном транспорте

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 15:23
Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию – на любом доступном транспорте - Фото
Протесты в России (Фото: росСМИ)

Граждан Болгарии призвали срочно покинуть территорию России. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Болгарии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, из-за сложной ситуации МИД Болгарии призывает граждан воздержаться от поездок в Россию.

Гражданам Болгарии, которые находятся в России, рекомендуют рассмотреть возможность выезда из страны в кратчайшие сроки, используя для этой цели имеющиеся в настоящее время транспортные средства.

Болгарским гражданам, которые остаются в РФ, советуют проявлять повышенную бдительность, избегать мест скопления большого количества людей, в то же время с должным вниманием учитывать обстоятельства и развитие ситуации.

Читайте также: Подоляк: Стрельба в военкоматах и протесты – это лишь пятый день мобилизации в России

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мобилизация болгария
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 