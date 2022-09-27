Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию – на любом доступном транспорте

Граждан Болгарии призвали срочно покинуть территорию России. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Болгарии.

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Как отмечается, из-за сложной ситуации МИД Болгарии призывает граждан воздержаться от поездок в Россию.

Гражданам Болгарии, которые находятся в России, рекомендуют рассмотреть возможность выезда из страны в кратчайшие сроки, используя для этой цели имеющиеся в настоящее время транспортные средства.

Болгарским гражданам, которые остаются в РФ, советуют проявлять повышенную бдительность, избегать мест скопления большого количества людей, в то же время с должным вниманием учитывать обстоятельства и развитие ситуации.

21 сентября власти России объявили о мобилизации. В разных городах РФ прошли протесты, митингующих разгоняли силовики с дубинками.

22 сентября на границе России с Грузией образовались многокилометровые очереди из автомобилей.

В Дагестане начались протесты.

В Литве предложили ввести чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Россией.

26 сентябре в Иркутской области расстреляли начальника военкомата.

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Наталія Медведєва

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