Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию – на любом доступном транспорте
Граждан Болгарии призвали срочно покинуть территорию России. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Болгарии.
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Как отмечается, из-за сложной ситуации МИД Болгарии призывает граждан воздержаться от поездок в Россию.
Гражданам Болгарии, которые находятся в России, рекомендуют рассмотреть возможность выезда из страны в кратчайшие сроки, используя для этой цели имеющиеся в настоящее время транспортные средства.
Болгарским гражданам, которые остаются в РФ, советуют проявлять повышенную бдительность, избегать мест скопления большого количества людей, в то же время с должным вниманием учитывать обстоятельства и развитие ситуации.
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