Подоляк: Стрельба в военкоматах и протесты – это лишь пятый день мобилизации в России
26.09.2022, 11:43
Михаил Подоляк (скриншот видео Teleradio Moldova)
Уже на пятый день мобилизации в России произошла стрельба в военкомате и начались протесты в национальных республиках. Это отметил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Он напомнил, что в РФ уже естб километровые очереди на выезд из страны, людей забирают из домов, в нацреспубликах начались протесты, в военкомате произошла стрельба, а также появились тысячи жалоб на незаконный призыв, отсутствие экипировки или подготовки.
"Это только пятый день. До начала возвращения назад тысяч гробов", – написал он.
- 25 сентября из-за мобилизации прошли протесты в Дагестане.
- 26 сентября 25-летний мужчина выстрелил в военкома в Иркутской области.
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