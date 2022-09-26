Подоляк: Стрельба в военкоматах и протесты – это лишь пятый день мобилизации в России

Уже на пятый день мобилизации в России произошла стрельба в военкомате и начались протесты в национальных республиках. Это отметил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он напомнил, что в РФ уже естб километровые очереди на выезд из страны, людей забирают из домов, в нацреспубликах начались протесты, в военкомате произошла стрельба, а также появились тысячи жалоб на незаконный призыв, отсутствие экипировки или подготовки.

"Это только пятый день. До начала возвращения назад тысяч гробов", – написал он.

25 сентября из-за мобилизации прошли протесты в Дагестане.

26 сентября 25-летний мужчина выстрелил в военкома в Иркутской области.

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Марко Сировой

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