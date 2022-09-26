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Подоляк: Стрельба в военкоматах и протесты – это лишь пятый день мобилизации в России

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 11:43
Подоляк: Стрельба в военкоматах и протесты – это лишь пятый день мобилизации в России - Фото
Михаил Подоляк (скриншот видео Teleradio Moldova)

Уже на пятый день мобилизации в России произошла стрельба в военкомате и начались протесты в национальных республиках. Это отметил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он напомнил, что в РФ уже естб километровые очереди на выезд из страны, людей забирают из домов, в нацреспубликах начались протесты, в военкомате произошла стрельба, а также появились тысячи жалоб на незаконный призыв, отсутствие экипировки или подготовки.

"Это только пятый день. До начала возвращения назад тысяч гробов", – написал он.

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Марко Сировой
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война мобилизация военкомат армия рф дагестан михаил подоляк войска россии
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