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"Сейчас все поедем домой". В Сибири стреляли в начальника военкомата: видео

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 10:22
Российский оккупант (Иллюстративное фото: EPA)

В российском городе Усть-Илимск Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате. Об этом сообщает местное издание Тайга.инфо.

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Телеграм-каналы опубликовали видео произошедшего. На нем небольшой зал, человек, стоящий на сцене, стреляет в человека за кафедрой, тот падает, а собравшиеся убегают из помещения. Потом идут несколько кадров якобы задержания подозреваемого, в конце – эвакуация раненого.

По разным данным, перед стрельбой преступник сказал "Никто не будет воевать" или "Сейчас все поедем домой". На видео эти слова не попали.

Как сообщается, в результате стрельбы был ранен руководитель военкомата. Называют имя Александр Елисеев.

Военком "находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии", заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Подозреваемого задержали. Задержанный – 25-летний житель Усть-Илимска Руслан Зинин, который, по предварительным данным, должен был быть мобилизован.

Следком РФ уже открыл уголовное дело по этому факту. 

Читайте также: Мобилизация в России не даст эффекта, если быстро не решить системные проблемы — ISW

Наталія Медведєва
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война мобилизация
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