"Сейчас все поедем домой". В Сибири стреляли в начальника военкомата: видео
В российском городе Усть-Илимск Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате. Об этом сообщает местное издание Тайга.инфо.
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Телеграм-каналы опубликовали видео произошедшего. На нем небольшой зал, человек, стоящий на сцене, стреляет в человека за кафедрой, тот падает, а собравшиеся убегают из помещения. Потом идут несколько кадров якобы задержания подозреваемого, в конце – эвакуация раненого.
По разным данным, перед стрельбой преступник сказал "Никто не будет воевать" или "Сейчас все поедем домой". На видео эти слова не попали.
Как сообщается, в результате стрельбы был ранен руководитель военкомата. Называют имя Александр Елисеев.
Военком "находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии", заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Подозреваемого задержали. Задержанный – 25-летний житель Усть-Илимска Руслан Зинин, который, по предварительным данным, должен был быть мобилизован.
Следком РФ уже открыл уголовное дело по этому факту.
- Утром 21 сентября российский диктатор Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
- По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения.
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