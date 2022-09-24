Мобилизация в России не даст эффекта, если быстро не решить системные проблемы — ISW

Объявленная мобилизация в России не сможет создать резервные силы даже того низкого качества, которые запланировал диктатор Владимир Путин, если Кремль не сможет быстро решить системные проблемы. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что если Москва не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы, то мобилизация не сможет дать России никакого эффекта.

Отмечается, что российские военкоматы мобилизуют мужчин, которые не соответствуют заявленным критериям, хотя министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил о приоритете людей с "боевым опытом".

Мобилизация подавляет неэффективную бюрократическую систему России и не позволяет создать необходимый боеспособный резерв в короткие сроки. Институт считает, что мобилизационная система РФ была подготовлена к большой войне не лучше, чем российская армия.

Одновременно ISW подчеркивает, что, вполне возможно, Минобороны РФ решит "некоторые серьезные проблемы и направит мобилизационные усилия в нужное русло". Во многих отчетах предполагается, что чиновники по мобилизации получили квоты, которые заполнены таким образом, что это приведет к ошибкам, а не поможет подготовить боеспособный резерв.

Расхождения заявленных критериев о категориях мужчин и реальные процессы мобилизации, где мобилизованные дерутся с военкомами, вызывают гнев и недоверие к Кремлю, который направляет на войну немотивированных и потенциально озлобленных людей, констатировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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