Мобилизация в России не даст эффекта, если быстро не решить системные проблемы — ISW
Объявленная мобилизация в России не сможет создать резервные силы даже того низкого качества, которые запланировал диктатор Владимир Путин, если Кремль не сможет быстро решить системные проблемы. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики заявляют, что если Москва не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы, то мобилизация не сможет дать России никакого эффекта.
Отмечается, что российские военкоматы мобилизуют мужчин, которые не соответствуют заявленным критериям, хотя министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил о приоритете людей с "боевым опытом".
Мобилизация подавляет неэффективную бюрократическую систему России и не позволяет создать необходимый боеспособный резерв в короткие сроки. Институт считает, что мобилизационная система РФ была подготовлена к большой войне не лучше, чем российская армия.
Одновременно ISW подчеркивает, что, вполне возможно, Минобороны РФ решит "некоторые серьезные проблемы и направит мобилизационные усилия в нужное русло". Во многих отчетах предполагается, что чиновники по мобилизации получили квоты, которые заполнены таким образом, что это приведет к ошибкам, а не поможет подготовить боеспособный резерв.
Расхождения заявленных критериев о категориях мужчин и реальные процессы мобилизации, где мобилизованные дерутся с военкомами, вызывают гнев и недоверие к Кремлю, который направляет на войну немотивированных и потенциально озлобленных людей, констатировали в сводке.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах. Британская разведка заявила, что Россия, скорее всего, столкнется с рядом проблем при мобилизации 300 000 резервистов, а министр обороны Словакии Ярослав Надь считает, что мобилизация в России закончится свержением Путина.
- Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, заявил глава МИД Ринкевичс.
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