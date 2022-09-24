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Мобилизация в России не даст эффекта, если быстро не решить системные проблемы — ISW

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 08:16
Мобилизация в России не даст эффекта, если быстро не решить системные проблемы — ISW - Фото
Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: EPA)

Объявленная мобилизация в России не сможет создать резервные силы даже того низкого качества, которые запланировал диктатор Владимир Путин, если Кремль не сможет быстро решить системные проблемы. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что если Москва не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы, то мобилизация не сможет дать России никакого эффекта.

Отмечается, что российские военкоматы мобилизуют мужчин, которые не соответствуют заявленным критериям, хотя министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил о приоритете людей с "боевым опытом".

Мобилизация подавляет неэффективную бюрократическую систему России и не позволяет создать необходимый боеспособный резерв в короткие сроки. Институт считает, что мобилизационная система РФ была подготовлена к большой войне не лучше, чем российская армия. 

Одновременно ISW подчеркивает, что, вполне возможно, Минобороны РФ решит "некоторые серьезные проблемы и направит мобилизационные усилия в нужное русло". Во многих отчетах предполагается, что чиновники по мобилизации получили квоты, которые заполнены таким образом, что это приведет к ошибкам, а не поможет подготовить боеспособный резерв. 

Расхождения заявленных критериев о категориях мужчин и реальные процессы мобилизации, где мобилизованные дерутся с военкомами, вызывают гнев и недоверие к Кремлю, который направляет на войну немотивированных и потенциально озлобленных людей, констатировали в сводке. 

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: Резников о мобилизации в России: Россияне гибнут — их родственники получают автомобиль 

Дмитро Гриниченко
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армия России война владимир путин мобилизация в россии isw
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