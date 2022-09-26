В Латвии предлагают ввести ЧС в граничащих с РФ регионах из-за российской мобилизации

Министерство внутренних дел Латвии в связи с начавшейся в России мобилизацией предложит правительству рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в отдельных регионах страны, граничащих с РФ. Об этом сообщил глава МВД Кристапс Эклонс, передает Delfi.

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Латвийский министр подчеркнул, что ситуация на государственной границе стабильна и находится под контролем. И в целом ситуация на границе Латвии с Россией и Беларусью лучше, чем на границе Эстонии и Литвы с двумя странами-агрессорами.

Однако Эклонc отметил, что ситуация может быстро измениться, особенно с учетом объявленной в России мобилизации.

Он сказал, что МВД предоставит 27 сентября обоснование чрезвычайной ситуации, чтобы правительство могло оценить это предложение вместе с представителями ответственных служб. Он добавил, что в коалиции предложение единогласно поддержали.

По словам Эклонса, основные причины необходимости ЧС – возможность привлечения дополнительных ресурсов и национальных вооруженных сил для охраны рубежей, а также установление процедур проверки и регистрации пересекающих границу.

С 19 сентября Латвия ограничила въезд россиян с шенгенскими визами из соображений безопасности.

21 сентября министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс заявил, что Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации.

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Оксана Житнюк

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