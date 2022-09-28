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"Надо снимать его". Оккупант реагирует на объявленную Путиным мобилизацию в РФ – перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 10:21
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)
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Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват разговора российского оккупанта со своей матерью, в котором он говорит, что диктатора Владимира Путина "надо снимать с власти".

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В разговоре мать рассказывает сыну, как в Москве проходит "частичная" мобилизация — призывные пункты открыли даже на вокзалах.

"Нормально нах...й с власти его снимать, этого президента. Эта война никому нах...й не нужна", – отвечает на это оккупант.

  • Российский диктатор Владимир Путин понимает, что проигрывает войну против Украины — об этом свидетельствует мобилизация в РФ и угрозы ядерного оружия, заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
  • В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что призванных по мобилизации российских резервистов сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс практически без подготовки.
  • Российские мужчины бегут из страны.



Вадим Ребрина
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война мобилизация гур минобороны
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