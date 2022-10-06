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В Киеве глава комитета Бундестага призвала Шольца дать Украине танки Leopard и БМП Marder

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 11:39
В Киеве глава комитета Бундестага призвала Шольца дать Украине танки Leopard и БМП Marder - Фото
Фото — Twitter Василия Голода

В Киев приехала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая последовательно призывает германское правительство к поставкам Вооруженным Силам Украины современных танков Leopard II и боевых машин пехоты Marder. Об этом она сообщила в Twitter, также о визите написали в Der Spiegel.

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Она не согласна с курсом канцлера Олафа Шольца и части других политиков Германии, что официальный Берлин не должен показать пример и первым начать поставлять ВСУ современные боевые танки и бронетранспортеры.

Штрак-Циммерман считает, что ФРГ иногда могла бы и задавать тон в кругу партнеров ЕС и НАТО.

"Мы не всегда должны ждать, пока другие сделают первый шаг", – сказала она.

Политик добавила – "я точно знаю, что [наша] промышленность в состоянии компенсировать 50 единиц Marder в течение года и вернуть их в армию", имея в виду, что Бундесвер мог бы безболезненно передать такое количество БМП Украине прямо сейчас.

"Если вы хотите отвоевать восток Украины, насколько я понимаю, это имеет смысл", – отметила она.

Читайте также: Немецкие политики Шольцу – "не время для прокрастинации и колебаний, ВСУ нужны Leopard"

Она отвергла утверждения некоторых противников поставок ВСУ немецких танков и БМП, что украинские военные якобы не смогут использовать эти западные системы вооружения.

"Это "бородатый" аргумент. Про PzH 2000 и Gepard уже такое говорили. Можно использовать фазу до зимы, чтобы обучить украинских солдат на Marder", – заявила Штрак-Циммерман.

  • Штрак-Циммерман – одна из наиболее вокальных друзей Украины после начала полномасштабного вторжения России. Она первой из немецких политиков приехала в Киев после 24 февраля. Депутат Бундестага неоднократно высказывалась за поставки современных танков и БМП для армии Украины.
  • Летом она заявила Шольцу, что Германия "столкнется с историческими проблемами, мало помогая ВСУ".
Євген Пилипенко
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Германия война поддержка вооружение танк бмп военная помощь союзники Leopard Marder Мари-Агнес Штрак-Циммерман
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