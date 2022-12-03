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Макрон хочет "гарантий безопасности" для России, когда та вернется к переговорам

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 16:07
Макрон хочет
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что у России должны быть собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. Однако решение об условиях переговоров должна принимать Украина, а не Запад. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1.

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Комментируя возможные переговоры между РФ и Украиной, Макрон предположил, что тема расширения НАТО будет одним из обсуждаемых вопросов.

Макрон сказал, что хотел бы предоставить "гарантию собственной безопасности" России, когда страна-агрессор вернется за стол переговоров.

Однако французский лидер подчеркнул: Украине решать, когда проводить переговоры и на каких условиях.

"Это решать украинскому народу самостоятельно, на каких условиях, как, когда – не нам. Но мы хотим указать, не будучи вовлеченными в конфликт, что мы его не принимаем. Но одно зависит от нас – это безопасность остальной Европы", – сказал Макрон.

Он также анонсировал свои планы в очередной раз позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, но после разговора с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, с которым Франция, по его словам, уже работает над защитой Запорожской АЭС.

Читайте также: Макрон: Путин совершил огромную ошибку, развязав войну, но переговоры еще возможны

Оксана Житнюк
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