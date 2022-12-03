Макрон хочет "гарантий безопасности" для России, когда та вернется к переговорам

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что у России должны быть собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. Однако решение об условиях переговоров должна принимать Украина, а не Запад. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1.

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Комментируя возможные переговоры между РФ и Украиной, Макрон предположил, что тема расширения НАТО будет одним из обсуждаемых вопросов.

Макрон сказал, что хотел бы предоставить "гарантию собственной безопасности" России, когда страна-агрессор вернется за стол переговоров.

Однако французский лидер подчеркнул: Украине решать, когда проводить переговоры и на каких условиях.

"Это решать украинскому народу самостоятельно, на каких условиях, как, когда – не нам. Но мы хотим указать, не будучи вовлеченными в конфликт, что мы его не принимаем. Но одно зависит от нас – это безопасность остальной Европы", – сказал Макрон.

Он также анонсировал свои планы в очередной раз позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, но после разговора с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, с которым Франция, по его словам, уже работает над защитой Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после оглашения российским диктатором незаконных аннексий.

Кулеба заявил, что агрессора нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров, а "половинчатые решения" не остановят геноцид РФ против украинцев.

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Оксана Житнюк

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