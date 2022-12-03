Украина готова поговорить с РФ о ее гарантиях безопасности при четырех условиях – Арахамия

Украина готова обсудить с Россией "гарантии безопасности" для нее, но после того, как страна-агрессор выполнит четыре условия. Об этом заявил руководитель фракции Слуга народа, глава украинской переговорной группы с россиянами Давид Арахамия.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина готова обеспечить России гарантии безопасности, и для этого достаточно:

- покинуть территорию Украины;

- выплатить репарации;

- наказать всех военных преступников;

- добровольно сдать ядерное оружие.

"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – добавил Арахамия.

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "хотел бы", чтобы у России были собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.

Глава МИД Британии предостерег страны, поддерживающие Украину, от затрагивания темы переговоров с РФ, так как Путин может использовать переговоры для восстановления своих войск, чтобы атаковать через полгода, год или полтора.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.