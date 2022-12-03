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Украина готова поговорить с РФ о ее гарантиях безопасности при четырех условиях – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 23:14
Украина готова поговорить с РФ о ее гарантиях безопасности при четырех условиях – Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Украина готова обсудить с Россией "гарантии безопасности" для нее, но после того, как страна-агрессор выполнит четыре условия. Об этом заявил руководитель фракции Слуга народа, глава украинской переговорной группы с россиянами Давид Арахамия.

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По его словам, Украина готова обеспечить России гарантии безопасности, и для этого достаточно:

- покинуть территорию Украины;

- выплатить репарации;

- наказать всех военных преступников;

- добровольно сдать ядерное оружие.

"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – добавил Арахамия.

  • Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон  заявил, что "хотел бы", чтобы у России были собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
  • Глава МИД Британии предостерег страны, поддерживающие Украину, от затрагивания темы переговоров с РФ, так как Путин может использовать переговоры для восстановления своих войск, чтобы атаковать через полгода, год или полтора.
Оксана Житнюк
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война переговоры ядерное оружие Давид Арахамия гарантии безопасности
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