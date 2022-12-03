Путин может использовать переговоры, чтобы повторить все через год-полтора – МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли предостерег союзников Украины от затрагивания темы переговоров с РФ, так как российский диктатор Владимир Путин может использовать переговоры для восстановления своих войск, чтобы атаковать через полгода, год или полтора. Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

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Клеверли выразил обеспокоенность тем, что Путин может просто делать вид, якобы он ведет переговоры, а на самом деле тренировать в это время больше своих войск и пополнять военные запасы.

Глава МИД Британии заявил, что те, кто поддерживают Украину, должны быть "очень, очень осторожны" в вопросе мирных переговоров. Он предостерег союзников, что Путин действует "недобросовестно".

На вопрос о том, возможны ли предметные мирные переговоры в следующем году, Клеверли ответил: "Это действительно очень-очень трудно сказать. Атмосфера, которую я улавливаю здесь, в НАТО, говорит о том, что Путин на самом деле действует недобросовестно".

Он заявил, что Запад должен быть "очень-очень осторожен", когда речь идет о "мире". Клеверли подчеркнул, что в данном случае использует слово "мир" в кавычках – это "мир", инициированный Путиным.

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Глава МИД Британии отметил, что если Путин использует переговоры как паузу для восстановления своих войск и перевооружения, то "те же сцены" российской агрессии можно будет наблюдать через шесть, 12 или 18 месяцев.

Он также напомнил о вторжении России в Грузию, оккупации Крыма и части Донбасса, что якобы должно было быть чем-то "разовым", но на самом деле это была подготовка к нынешней масштабной волне агрессии.

Президент Владимир Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после оглашения российским диктатором незаконных аннексий.

Кулеба заявил, что агрессора нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров, а "половинчатые решения" не остановят геноцид РФ против украинцев.

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Оксана Житнюк

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