Глава МИД Британии: Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить ее подчиниться
Российский диктатор Владимир Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить украинский народ подчиниться РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте.
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По его словам, Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы заморозить страну и заставить ее подчиниться.
Он отметил, что мир видит, что Путин пытался использовать энергоносители как оружие с начала войны против Украины.
"Эти нападения на гражданскую инфраструктуру, очевидно, предназначены для того, чтобы попытаться заставить украинцев подчиниться", — сказал дипломат.
- Глава МИД Канады Жоли заявила: союзники в НАТО должны гарантировать, что украинцы выстоят этой зимой.
- Несмотря на ракетный террор, который устраивает Россия, чтобы "заморозить" украинцев зимой, лишить их света, воды и газа, Путин проиграет, а украинский народ выстоит – и Украина станет членом НАТО, заявил генсек Йенс Столтенберг.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО рассмотрят предоставление новой военной и энергетической помощи Украине.
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