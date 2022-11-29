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Глава МИД Британии: Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить ее подчиниться

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 16:20
Глава МИД Британии: Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить ее подчиниться - Фото
Джеймс Клеверли (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить украинский народ подчиниться РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

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По его словам, Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы заморозить страну и заставить ее подчиниться. 

Он отметил, что мир видит, что Путин пытался использовать энергоносители как оружие с начала войны против Украины. 

"Эти нападения на гражданскую инфраструктуру, очевидно, предназначены для того, чтобы попытаться заставить украинцев подчиниться", — сказал дипломат.

Читайте также: НАТО обсудит новый подход к членству Украины. Также нужно противостоять Путину — МИД Чехии 

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война владимир путин джеймс клеверли критическая инфраструктура
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