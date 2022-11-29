Глава МИД Британии: Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить ее подчиниться

Российский диктатор Владимир Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить украинский народ подчиниться РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

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По его словам, Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы заморозить страну и заставить ее подчиниться.

Он отметил, что мир видит, что Путин пытался использовать энергоносители как оружие с начала войны против Украины.

"Эти нападения на гражданскую инфраструктуру, очевидно, предназначены для того, чтобы попытаться заставить украинцев подчиниться", — сказал дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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