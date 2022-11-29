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Мы в НАТО должны гарантировать, что украинцы выстоят этой зимой – глава МИД Канады

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 10:50
Мы в НАТО должны гарантировать, что украинцы выстоят этой зимой – глава МИД Канады - Фото
Мелани Жоли (Фото: пресс-служба МИД Украины)

Атаки РФ против энергосистемы и других объектов гражданской инфраструктуры Украины лишь усилили поддержку от ее союзников, и эта поддержка со стороны НАТО все так же крепка, пускай окончание войны пока и не просматривается. Об этом заявила The Guardian министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

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Она подчеркнула, что Россия не собирается пока идти ни на какие переговоры, даже если и говорит об этом для пропаганды.

"Поэтому наша цель сейчас – просто укреплять позиции Украины посредством военной помощи, обмена разведданными и финансовой поддержки. Делая это, мы фактически укрепляем их позицию за столом переговоров", – сказала министр.

Жоли уверена, что "в конечном итоге будет найдено дипломатическое решение", поскольку "так было в каждом конфликте".

"Но мы еще не дошли до этого", – уточнила она.

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Сегодня, 29 ноября, и два следующих дня топ-чиновники НАТО и главы МИД стран-членов Альянса соберутся в Бухаресте на саммит, где, среди прочего, будут обсуждаться решения и по части энергетики Украины.

Сейчас, подчеркнула глава МИД Канады, "мы [cоюзники] должны гарантировать, что украинцы смогут пройти эту сложную зиму".

Жоли добавила, что министры энергетики стран НАТО ищут выход из надвигающегося кризиса.

Россия наносит ракетные удары по объектам энергетики в Украине, чтобы вынудить власти страны пойти на капитуляцию. Союзники пытаются успеть передать украинцам до морозов генераторы, трансформаторы и другие материалы и оборудование, чтобы снизить ущерб от вызванных геноцидной войной России блекаутов.

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Євген Пилипенко
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