Мы в НАТО должны гарантировать, что украинцы выстоят этой зимой – глава МИД Канады
Атаки РФ против энергосистемы и других объектов гражданской инфраструктуры Украины лишь усилили поддержку от ее союзников, и эта поддержка со стороны НАТО все так же крепка, пускай окончание войны пока и не просматривается. Об этом заявила The Guardian министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
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Она подчеркнула, что Россия не собирается пока идти ни на какие переговоры, даже если и говорит об этом для пропаганды.
"Поэтому наша цель сейчас – просто укреплять позиции Украины посредством военной помощи, обмена разведданными и финансовой поддержки. Делая это, мы фактически укрепляем их позицию за столом переговоров", – сказала министр.
Жоли уверена, что "в конечном итоге будет найдено дипломатическое решение", поскольку "так было в каждом конфликте".
"Но мы еще не дошли до этого", – уточнила она.
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Сегодня, 29 ноября, и два следующих дня топ-чиновники НАТО и главы МИД стран-членов Альянса соберутся в Бухаресте на саммит, где, среди прочего, будут обсуждаться решения и по части энергетики Украины.
Сейчас, подчеркнула глава МИД Канады, "мы [cоюзники] должны гарантировать, что украинцы смогут пройти эту сложную зиму".
Жоли добавила, что министры энергетики стран НАТО ищут выход из надвигающегося кризиса.
Россия наносит ракетные удары по объектам энергетики в Украине, чтобы вынудить власти страны пойти на капитуляцию. Союзники пытаются успеть передать украинцам до морозов генераторы, трансформаторы и другие материалы и оборудование, чтобы снизить ущерб от вызванных геноцидной войной России блекаутов.
- За месяц до полномасштабного вторжения России, в январе 2022 года, Жоли заверила – "наш месседж четкий: РФ – агрессор, и мы стоим плечом к плечу с Украиной".
- 14 ноября Канада объявила о дополнительных $376 млн военной помощи для Украины.
- В конце ноября Канада выделила для Украины $10 млн на закупку генераторов для критической инфраструктуры.
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