Кличко не исключает полного блэкаута, но уверяет, что Киев готовится ко всем сценариям

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что столичные власти делают все, чтобы полного блэкаута не произошло, но не исключает такого сценария. Об этом он сказал в интервью на телемарафоне.

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"Мы делаем все, чтобы этого (полного блэкаута, – ред.) не случилось. Но давайте будем откровенны: наши враги делают все, чтобы город был без тепла, без электричества и водоснабжения, и вообще чтобы мы все умерли", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что нужно быть готовыми ко всему, и власти Киева не исключают полного блэкаута и просчитывают разные сценарии.

По словам мэра, в столице сделан запас дизельного топлива, электрогенераторов, большой запас еды и питьевой воды, а также оборудуются пункты обогрева. По словам Кличко, таких пунктов в столице будет минимум 1000. Он признал, что этого все равно недостаточно для столицы, потому призвал киевлян на случай "плохого сценария", если есть возможность, заранее договориться с родственниками или друзьями из пригородов Киева о возможности временно пожить у них, если там есть отдельное водоснабжение и тепло.

Он также призвал киевлян обеспечить себе запасы питьевой и технической воды, заряженные павербанки, запасы еды и теплые вещи.

По словам Кличко, сейчас в Киеве постоянно находятся около 3 млн человек – это те, кто "ночует" в столице, а днем это количество намного больше, так как съезжаются люди из пригородов.

Россия в октябре начала прицельно уничтожать электростанции и другую энергетическую инфраструктуру на всей территории Украины. Начались веерные отключения света, больше всего от них страдают Киев и соседние области.

27 октября ДТЭК сообщил, что аварийные отключения света в Киеве и области в ближайшие дни будут продолжительнее и, вероятно, не по графику.

Президент Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что россияне повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Оксана Житнюк

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