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Кличко не исключает полного блэкаута, но уверяет, что Киев готовится ко всем сценариям

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 22:59
Кличко не исключает полного блэкаута, но уверяет, что Киев готовится ко всем сценариям - Фото
Виталий Кличко (Фото - пресс-служба мэра)

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что столичные власти делают все, чтобы полного блэкаута не произошло, но не исключает такого сценария. Об этом он сказал в интервью на телемарафоне.

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"Мы делаем все, чтобы этого (полного блэкаута, – ред.) не случилось. Но давайте будем откровенны: наши враги делают все, чтобы город был без тепла, без электричества и водоснабжения, и вообще чтобы мы все умерли", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что нужно быть готовыми ко всему, и власти Киева не исключают полного блэкаута и просчитывают разные сценарии.

По словам мэра, в столице сделан запас дизельного топлива, электрогенераторов, большой запас еды и питьевой воды, а также оборудуются пункты обогрева. По словам Кличко, таких пунктов в столице будет минимум 1000. Он признал, что этого все равно недостаточно для столицы, потому призвал киевлян на случай "плохого сценария", если есть возможность, заранее договориться с родственниками или друзьями из пригородов Киева о возможности временно пожить у них, если там есть отдельное водоснабжение и тепло.

Он также призвал киевлян обеспечить себе запасы питьевой и технической воды, заряженные павербанки, запасы еды и теплые вещи.

По словам Кличко, сейчас в Киеве постоянно находятся около 3 млн человек – это те, кто "ночует" в столице, а днем это количество намного больше, так как съезжаются люди из пригородов.

Оксана Житнюк
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