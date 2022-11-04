В каждом районе Киева подготовят в среднем 100 пунктов обогрева: фото

В каждом районе Киева подготовят в среднем 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой. Об этом сообщил директор департамента муниципальной безопасности Киевского горсовета Роман Ткачук.
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"К началу зимы будет сформировано около тысячи пунктов обогрева. В каждом районе – примерно 100 пунктов", – рассказал Ткачук.
Все пункты обогрева будут оборудованы на базе социальных объектов.
Там власти столицы обещают обеспечить отопление, освещение, санузлы, столовые, места отдыха, теплую одежду и пледы.
В зданиях таких социальных объектов есть укрытия, куда можно спуститься в случае воздушной тревоги.
Дополнительно пункты планируют оборудовать генераторами для аварийного питания, тепловыми пушками.
Людям планируют обеспечить доступ к новостям и психологическую поддержку.
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