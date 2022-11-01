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Харьков готовит круглосуточные теплые пункты для людей на случай блекаутов зимой

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 16:52
Харьков готовит круглосуточные теплые пункты для людей на случай блекаутов зимой - Фото
Харьков, Салтовка (Фото: ОП)

На случаи серьезного повреждения объектов критической инфраструктуры Харькова страной-террористом Россией в каждом районе города готовят "много" пунктов обогрева. Адреса ближайших будут расклеены на всех подъездах, обещает горожанам перед холодным сезоном мэр Игорь Терехов.

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Такие пункты будут круглосуточными.

По его словам, в помещениях будет тепло, источник электропитания, горячая пища, вода и медикаменты "в случае необходимости".

Там можно будет переждать время, которое понадобится энергетикам и коммунальщикам для восстановления электроснабжения, добавил мэр.

Терехов написал, что магазины, аптеки и заправки будут работать на генераторах в случае блекаутов, а транспортные маршруты будут исключительно автобусными для экономии электроэнергии.

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Євген Пилипенко
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война Харьков терроризм обогрев зима критическая инфраструктура
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