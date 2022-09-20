"Это не вопрос денег". Зеленский – о закрытии неба над Харьковом

Украина может найти деньги, чтобы обезопасить небо над Харьковом от российских ракет, но проблема – произвести необходимые системы противовоздушной обороны. Об этом рассказал Украинской правде президент Владимир Зеленский.

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"Усилить ПВО можно, только приобретя новые комплексы. И это вопрос не денег, хотя это большие деньги: от $0,5 млрд до $2 млрд. Но деньги найти мы можем. Здесь вопрос стран-производителей. Есть США, Израиль, есть общая компания немецко-французско-итальянская, они выпускают комплексы средней дальности очень неплохие", – рассказал президент.

В Украину должны прийти комплексы малого радиуса действия – NASAMS от США и IRIS-T от Германии – они бы очень помогли, и Украина их ждет, напоминает Зеленский.

"Партнеры хотят нам помочь, но свои готовые комплексы отдать не могут, а только произвести новые. Поэтому ждем. Израильтяне могли бы помочь нам. Но с ними сложнее", – объяснил президент.

После контрнаступления ВСУ Харьковская область почти полностью освобождена от оккупантов, но армия РФ продолжает бить ракетами по областному центру и другим населенным пунктам.

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Марко Сировой

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