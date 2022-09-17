Россия ударила ракетами по Харькову, Никополь крыли "градами" и артиллерией

Россия в ночь на 17 сентября нанесла ракетный удар по Харькову. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

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"Около 02:00 враг ударил ракетами по Харькову. Одна из них попала в здание предприятия в Индустриальном районе города. Пожар на площади 200 квадратных метров ликвидировало третье отделение ГСЧС", – говорится в сообщении.

Погибших и раненых нет.

Глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко сообщил, что россияне также всю ночь накрывали "градами" и тяжелой артиллерией Никополь и соседние населенные пункты.

"Под огонь попали три общины района – Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз – выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов. Предварительно, люди не пострадали. Изуродованы дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, линии электропередач. В одном из сел Мировской общины исчезла связь".

Масштабы разрушений уточняются, говорится в Telegram Резниченко.

Украинские войска во время контрнаступления в начале сентября отбросили россиян от Харькова, но город находится очень близко к границе, поэтому подвергается регулярным обстрелам.

В ночь на 16 сентября под удар попали Слободской и Киевский районы Харькова.

По данным местных властей, оккупированными остаются 6% Харьковской области. Оккупанты терроризируют жителей освобожденных районов.

Андрій Водяний

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