UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ударила ракетами по Харькову, Никополь крыли "градами" и артиллерией

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 07:53
Россия ударила ракетами по Харькову, Никополь крыли
Фото: Валентин Резниченко / Telegram

Россия в ночь на 17 сентября нанесла ракетный удар по Харькову. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Около 02:00 враг ударил ракетами по Харькову. Одна из них попала в здание предприятия в Индустриальном районе города. Пожар на площади 200 квадратных метров ликвидировало третье отделение ГСЧС", – говорится в сообщении.

Погибших и раненых нет.

Глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко сообщил, что россияне также всю ночь накрывали "градами" и тяжелой артиллерией Никополь и соседние населенные пункты.

"Под огонь попали три общины района – Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз – выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов. Предварительно, люди не пострадали. Изуродованы дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, линии электропередач. В одном из сел Мировской общины исчезла связь".

Масштабы разрушений уточняются, говорится в Telegram Резниченко.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война Харьков Никополь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 