Оккупанты терроризируют жителей освобожденных районов Харьковской области — глава ОВА

Сегодня на протяжении дня оккупанты терроризируют население освобожденных районов Харьковской области. Обстреливаются населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Есть разрушенные жилые дома и пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По предварительным данным, в Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе двое детей 12 и 13 лет.

В Изюмском районе ранена женщина, еще одна – в Харьковском. Информация уточняется.

Пострадавшие госпитализированы, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь, сообщил Синегубов.

По данным Минобороны, 150 000 украинцев освобождены из-под оккупации в Харьковской области.

На 14 сентября под российской оккупацией остаются 6% Харьковской области.







Вадим Ребрина

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