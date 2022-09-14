UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

150 000 украинцев освобождены из-под оккупации в Харьковской области – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 17:59
150 000 украинцев освобождены из-под оккупации в Харьковской области – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

С 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно150 000 человек. Такие уточненные данные привела замглавы Минобороны Анна Маляр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Она отметила, что очень важно воспринимать эти данные в общем контексте войны, а не в отдельности.

"У нас есть 2500 км линия фронта. Из них 1300 км – активные боевые действия. Мы ведем оборонную операцию, в рамках которой удается реализовать и наступательные действия. Да, мы давно ждали этого успеха, но нам еще воевать и воевать", – написала Маляр.

Относительно освобожденных территорий в Харьковской области – цифры постоянно уточняются, потому что процесс в динамике, сообщила замминистра.

Кроме того, освобожденные территории еще нуждаются в проведении дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать.

Официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведенные стабилизационные мероприятия, а следовательно — разниться, пояснила Маляр.

  • 13 сентября Маляр заявила, что операция Вооруженных Сил Украины по освобождению Харьковской области продолжается, россиян выбили из более чем 300 населенных пунктов.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
харьковская область деоккупация Анна Маляр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 