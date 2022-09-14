150 000 украинцев освобождены из-под оккупации в Харьковской области – Минобороны

С 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно150 000 человек. Такие уточненные данные привела замглавы Минобороны Анна Маляр.

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Она отметила, что очень важно воспринимать эти данные в общем контексте войны, а не в отдельности.

"У нас есть 2500 км линия фронта. Из них 1300 км – активные боевые действия. Мы ведем оборонную операцию, в рамках которой удается реализовать и наступательные действия. Да, мы давно ждали этого успеха, но нам еще воевать и воевать", – написала Маляр.

Относительно освобожденных территорий в Харьковской области – цифры постоянно уточняются, потому что процесс в динамике, сообщила замминистра.

Кроме того, освобожденные территории еще нуждаются в проведении дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать.

Официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведенные стабилизационные мероприятия, а следовательно — разниться, пояснила Маляр.

13 сентября Маляр заявила, что операция Вооруженных Сил Украины по освобождению Харьковской области продолжается, россиян выбили из более чем 300 населенных пунктов.

Вадим Ребрина

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