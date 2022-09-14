Оккупированными остаются 6% Харьковской области – ОВА

На 14 сентября под российской оккупацией остаются 6% Харьковской области. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов на совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба ОП.

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По его словам, полностью деоккупированы 16 территориальных общин в Харьковской области, частично – еще семь. Под оккупацией остается 6% области, а до контрнаступления было 32%.

В регионе ремонтируют инфраструктуру, на освобожденных территориях восстанавливают линии электропередач, мобильную связь, работу медучреждений, говорит Синегубов.

Зеленский отметил, что деоккупация продолжается – и нужен план действий для других районов, которые будут освобождать.

По данным Минобороны, 150 000 украинцев освобождены из-под оккупации в Харьковской области.

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Марко Сировой

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