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Россия ночью ударила по Харькову: под удар попал Слободской район

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 06:32
Россия ночью ударила по Харькову: под удар попал Слободской район - Фото
Игорь Терехов (скриншот видео)

Армия России ночью ударила по Харькову, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

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Прилет был рядом с жилым домом в Слободском районе, отмечает мэр. По предварительным данным, горел автомобиль возле дома, повреждены коммуникации.

Пока неизвестно – есть ли пострадавшие.

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Марко Сировой
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Харьков обстрел слободской район ракетный удар ракета
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