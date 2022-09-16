Россия ночью ударила по Харькову: под удар попал Слободской район

Армия России ночью ударила по Харькову, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

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Прилет был рядом с жилым домом в Слободском районе, отмечает мэр. По предварительным данным, горел автомобиль возле дома, повреждены коммуникации.

Пока неизвестно – есть ли пострадавшие.

По данным местных властей, оккупированными остаются 6% Харьковской области. Оккупанты терроризируют жителей освобожденных районов.

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Марко Сировой

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