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Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от россиян

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 12:34
Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от россиян - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины почти полностью освободили Харьковскую область от российских оккупантов. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, на сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Он назвал движение украинских воинов "беспрецедентным". 

"Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным. Российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев. И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили", — написал президент.

Зеленский сказал, что оккупанты оставили после себя опустошенные села, а в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома.

Он подчеркнул, что Россия не может принести ничего, кроме геноцида.

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война харьковская область контрнаступление ВСУ
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