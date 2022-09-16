Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от россиян

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины почти полностью освободили Харьковскую область от российских оккупантов. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, на сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Он назвал движение украинских воинов "беспрецедентным".

"Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным. Российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев. И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили", — написал президент.

Зеленский сказал, что оккупанты оставили после себя опустошенные села, а в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома.

Он подчеркнул, что Россия не может принести ничего, кроме геноцида.

10 сентября 2022 года в Изюме подняли флаг Украины. По словам местного депутата Максима Стрельникова, в результате оккупации разрушено более 80% инфраструктуры города, погибли около 1000 местных.

14 сентября президент Владимир Зеленский посетил Изюм.

ВСУ за неделю почти полностью освободили оккупированную часть Харьковской области и вышли на некоторых участках на границу с РФ.

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Дмитро Гриниченко

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