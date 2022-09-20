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Многие российские "добровольцы" отказываются воевать после наступления ВСУ – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 10:05
Многие российские
Уничтоженная в Украине техника армии России (фото - Генштаб ВСУ)

Российские "добровольцы" отказываются воевать после успешного наступления украинских сил обороны под Харьковом. Об этом сообщил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает пресс-служба американского оборонного ведомства.

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Кремль делает все большие усилия, чтобы найти новых военных и пополнить подразделения в Украине, говорит чиновник. В частности, пытаются вербовать заключенных в ЧВК Вагнера.

"Однако россияне действуют так плохо, что новости из Харьковской области мотивировали многих "добровольцев" отказаться воевать", – сказал представитель Пентагона.

В целом Россия не достигает стратегической цели, отметил чиновник. Российский диктатор Владимир Путин ставил задачу захватить всю Донецкую область к 15 сентября, но армия РФ явно не справилась.

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Марко Сировой
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пентагон чвк вагнера добровольцы армия рф войска россии
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