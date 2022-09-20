ВСУ продолжают освобождать окрестности Херсона, их операции выверены – Пентагон
Украинские военные освобождают населенные пункты вокруг Херсона, операции ВСУ выверены и целенаправленны. Об этом сообщил на брифинге неназванный представитель Пентагона, передает пресс-служба американского ведомства.
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"В окрестностях Херсона мы продолжаем наблюдать целенаправленные и выверенные операции украинцев. Мы видели, как украинцы продолжают освобождать села в этом районе", – заявил чиновник из США.
В Харьковской области ВСУ закрепляют успехи, на востоке от Купянска были бои, россияне пытаются укрепить свою оборону, отмечает представитель Пентагона. Также идут бои в окрестностях Лимана.
На Донбассе ВСУ успешно обороняются в районе Бахмута, а россияне добились совсем незначительных успехов – захватили несколько сотен метров.
На воздушном фронте – РФ бьет по критической гражданской инфраструктуре. Как пример чиновник привел удары по плотине в Кривом Роге и электростанции в Николаеве. По его словам, эта тревожная картина указывает на пренебрежительное отношение россиян к жизни мирных людей.
- Утром 20 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ ударили по сосредоточению оккупантов в Сватово, 70% из них ликвидированы.
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