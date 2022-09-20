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ВСУ продолжают освобождать окрестности Херсона, их операции выверены – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 09:20
ВСУ продолжают освобождать окрестности Херсона, их операции выверены – Пентагон - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные освобождают населенные пункты вокруг Херсона, операции ВСУ выверены и целенаправленны. Об этом сообщил на брифинге неназванный представитель Пентагона, передает пресс-служба американского ведомства.

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"В окрестностях Херсона мы продолжаем наблюдать целенаправленные и выверенные операции украинцев. Мы видели, как украинцы продолжают освобождать села в этом районе", – заявил чиновник из США.

В Харьковской области ВСУ закрепляют успехи, на востоке от Купянска были бои, россияне пытаются укрепить свою оборону, отмечает представитель Пентагона. Также идут бои в окрестностях Лимана. 

На Донбассе ВСУ успешно обороняются в районе Бахмута, а россияне добились совсем незначительных успехов – захватили несколько сотен метров.

На воздушном фронте – РФ бьет по критической гражданской инфраструктуре. Как пример чиновник привел удары по плотине в Кривом Роге и электростанции в Николаеве. По его словам, эта тревожная картина указывает на пренебрежительное отношение россиян к жизни мирных людей.

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Марко Сировой
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пентагон ВСУ Донбасс Херсон наступление харьковская область юг
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