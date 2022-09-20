ВСУ ударили по сосредоточению оккупантов в Сватово, 70% ликвидированы: сводка Генштаба

Украинские военные уничтожили более 70% российских военных, находившихся в районе сосредоточения сил в Сватово Луганской области. Большие потери понесли оккупанты и в Новоайдаре, сообщается в утренней сводке Генштаба.

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Украинские военные ударили по сосредоточению живой силы врага в районе Сватово, 70% находившихся там оккупантов уничтожены. Также появилось подтверждение результатов удара 18 сентября по скоплению россиян в Новоайдаре: у армии РФ выведены из строя 50 единиц техники и уничтожены боеприпасы.

За сутки силы обороны отбили атаки в районах Майорска, Веселого, Курдюмовки и Новомихайловки. Авиация ВСУ поразила 24 района скопления сил и техники, четыре позиции ЗРК, склад боеприпасов. Ракетные войска и артиллерия ударили по шести районам скопления сил и техники, семи районам сосредоточения артиллерии и трем складам боеприпасов.

РФ за сутки нанесла 10 ракетных и 15 авиационных ударов, 56 раз обстреливала из РСЗО – пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов.

Враг продолжает незаконную "мобилизацию" на оккупированных территориях: отменили отсрочку 500 сотрудникам Енакиевского металлургического завода и запретили выезжать мужчинам из Крыма без разрешения военкомата.

Также россияне формируют четыре стрелковых батальона в Забайкалье, офицерами для них берут преподавателей Дальневосточного командного училище. Формируется стрелковый полк и на базе Черноморского высшего военно-морского училища в Севастополе.

Россияне используют при формировании этих подразделений практику Второй мировой войны, это указывает на существенные проблемы и просчеты, говорят в Генштабе.

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Марко Сировой

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