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Юг. ВСУ потопили баржу с военными и оружием армии России в Днепре

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 06:55
Юг. ВСУ потопили баржу с военными и оружием армии России в Днепре - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - ОК ''Юг'')

Украинские военные утопили российскую баржу с оружием и военными в Днепре. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Оккупанты пытались обустроить альтернативную переправу через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого, но не выдержали огневого контроля украинских сил и остановились. Была потоплена баржа с техникой и личным составом армии РФ.

За сутки украинская авиация нанесла 15 ударов. Артиллеристы и ракетчики выполнили более 260 огневых задач – били по четырем скопления сил и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах, по мостам и альтернативным переправам – понтонам и баржам.

Армия РФ потеряла 90 военных, три танка, восемь единиц автобронетехники, три гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", четыре САУ "Акация", две пушки "Гиацинт-С", склад боеприпасов в Правдино.

Армия РФ вела обстрелы, нанесла три авиационных и три ракетных удара. После ослабления шторма число российских кораблей в Черном море увеличилось до 10, они укрываются возле побережья оккупированного Крыма. В море – три ракетоносителя с 24 "Калибрами" и три больших десантных корабля.

Читайте также: Херсон. Перебросить группировку РФ на левый берег Днепра будет "очень тяжело" — ОК "Юг"

Марко Сировой
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ВСУ днепр армия рф баржа юг переправа войска россии понтон
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