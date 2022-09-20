Юг. ВСУ потопили баржу с военными и оружием армии России в Днепре

Украинские военные утопили российскую баржу с оружием и военными в Днепре. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оккупанты пытались обустроить альтернативную переправу через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого, но не выдержали огневого контроля украинских сил и остановились. Была потоплена баржа с техникой и личным составом армии РФ.

За сутки украинская авиация нанесла 15 ударов. Артиллеристы и ракетчики выполнили более 260 огневых задач – били по четырем скопления сил и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах, по мостам и альтернативным переправам – понтонам и баржам.

Армия РФ потеряла 90 военных, три танка, восемь единиц автобронетехники, три гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", четыре САУ "Акация", две пушки "Гиацинт-С", склад боеприпасов в Правдино.

Армия РФ вела обстрелы, нанесла три авиационных и три ракетных удара. После ослабления шторма число российских кораблей в Черном море увеличилось до 10, они укрываются возле побережья оккупированного Крыма. В море – три ракетоносителя с 24 "Калибрами" и три больших десантных корабля.

19 сентября в ISW заявили, что наступление ВСУ под Херсоном имеет прогресс.

Читайте также: Херсон. Перебросить группировку РФ на левый берег Днепра будет "очень тяжело" — ОК "Юг"

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.