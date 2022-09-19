Наступление ВСУ под Херсоном имеет прогресс – ISW

Контрнаступление украинских военных под Херсоном имеет прогресс, хотя армия России действует здесь лучше, чем на Харьковском направлении. Об этом пишет Институт по изучению войны (ISW).

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Украинское наступление имеет прогресс, армия РФ, похоже, пытается замедлить его и отступить на более защищенные позиции, пишут аналитики. Постоянные атаки ВСУ на линии связи оккупантов, похоже, оказывают серьезное влияние на правобережную группировку РФ – есть сообщения о проблемах с водой, продовольствием и ослаблении артиллерийского огня россиян в районе Херсона.

В ISW считают, что армия РФ, вероятно, пытается провести более продуманный отход, чем это было в Харьковской области. Похоже, что переброшенные под Херсон российские части действуют лучше, чем оккупанты под Харьковом.

Однако в ближайшие недели ВСУ вернут под контроль большую часть запада Херсонской области, если не всю ее, предполагают аналитики. Для этого необходимо продолжать бить по линиям связи и продвигаться вперед. ВСУ могут достигать успехов медленнее, если армия РФ сохранит слаженность, и быстрее – если оккупанты начнут сыпаться.

15 сентября ОК "Юг" сообщило, что украинские военные закрепляются в освобожденных населенных пунктах.

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Марко Сировой

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