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Украинские военные закрепляются на юге и уничтожили российский бомбардировщик

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 07:03
Украинские военные закрепляются на юге и уничтожили российский бомбардировщик - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные закрепляются на юге, держат под огневым контролем мосты в Дарьевке и Каховке, уничтожили российский бомбардировщик, два склада с боеприпасами, 11 танков, шесть артиллерийских систем и еще ряд другой техники. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

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На юге продолжаются позиционные бои, украинские защитники продолжают улучшать тактическое положение и закрепляются на освобожденных территориях.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по врагу, в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой российский бомбардировщик Су-24М.

Ракетно-артиллерийские войска выполнили 285 задач, среди них были удары по трем районам сосредоточения сил и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанке, по складам боеприпасов в Садовом и Дудчанах, по пункту управления дронами в Камышанах.

По плотным огневым контролем находились Каховский мост и переправа в Дарьевке, у оккупантов не было никакой возможности ими пользоваться, заверяют в ОК.

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Россияне потеряли 33 военных и 31 единицу техники, среди которой – 11 танков, пять гаубиц "Мста-Б", САУ "Гвоздика", 13 единиц авто-бронетехники, два склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.

Армия РФ двумя взводами при поддержке двух БМД-2 и танка Т-72 пыталась штурмовать и улучшить положение на направлении из Ивановки на Архангельское. Оккупанты отступили без успеха – потеряли одну БМД-2 и значительную часть живой силы.

РФ продолжала обстрелы и авиаудары, в частности ударила ракетами по инфраструктуре под Кривым Рогом. В Черном море 15 кораблей, два из них – ракетоносители с 15 ракетами. С "необоснованной мотивацией" в море выгнаны пять больших десантных кораблей, пишут в ОК "Юг".

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Марко Сировой
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ВСУ наступление артиллерия бомбардировщик склады армия рф юг войска россии
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