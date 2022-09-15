Кривой Рог. Для удара Россия использовала ракеты "Искандер" и "Кинжал"

Армия России 14 сентября ударила по окраинам Кривого Рога ракетами "Искандер" и "Кинжал". Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога семь ракет, говорят в ОК. По уточненным данным, использовались аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".

В результате удара был поврежден гидротехнический объект и транспортная инфраструктура, РФ пыталась создать чрезвычайную ситуацию в регионе, отмечают в командовании.

"Юг" заверяет: пострадавших нет, ситуация находится под контролем спасателей и аварийных служб, продолжается ликвидация последствий.

СПРАВКА. Россия характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако по сути это является приделанной к самолету ракетой "Искандер", объяснял для LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

"Там ничего особенного, феноменального и удивительного нет. Чтобы использовать тяжелую наземную ракету, пришлось снять с самолета МиГ-31 все оружие. Самолет взлетает, имея на борту одну ракету, летит после пуска "голый" домой – ему даже нечем отбиться от истребителей", – говорит эксперт.