Кривой Рог. Для удара Россия использовала ракеты "Искандер" и "Кинжал"
Армия России 14 сентября ударила по окраинам Кривого Рога ракетами "Искандер" и "Кинжал". Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога семь ракет, говорят в ОК. По уточненным данным, использовались аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".
В результате удара был поврежден гидротехнический объект и транспортная инфраструктура, РФ пыталась создать чрезвычайную ситуацию в регионе, отмечают в командовании.
"Юг" заверяет: пострадавших нет, ситуация находится под контролем спасателей и аварийных служб, продолжается ликвидация последствий.
СПРАВКА. Россия характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако по сути это является приделанной к самолету ракетой "Искандер", объяснял для LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.
"Там ничего особенного, феноменального и удивительного нет. Чтобы использовать тяжелую наземную ракету, пришлось снять с самолета МиГ-31 все оружие. Самолет взлетает, имея на борту одну ракету, летит после пуска "голый" домой – ему даже нечем отбиться от истребителей", – говорит эксперт.
- Из-за удара РФ по дамбе под Кривым Рогом в Ингульце поднялся уровень воды. Жителей некоторых улиц просят эвакуироваться.
- В Офисе президента говорят, что воды уходит много, но ситуация контролируемая.
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