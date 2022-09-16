ОК "Юг": Оглашение освобожденных населенных пунктов без согласования — работа против ВСУ

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что оглашение названий освобожденных населенных пунктов без согласования — это работа против украинской армии. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, некоторая информация о действиях Вооруженных Сил Украины на южном направлении, которую распространяли в социальных сетях, помешала военным операциям.

"Тот, кто оглашает названия освобожденных населенных пунктов без согласования с командованием — работает против своей армии", — сказала она.

Гуменюк отметила, что противник активизирует авиацию и ракетные удары, в частности по объектам критической инфраструктуры. Представитель командования прокомментировала удары по дамбе в Кривом Роге, заявив, что "природа с нами за одно" и все последствия атак ликвидированы — удары не помешают действиям ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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