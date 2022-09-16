ОК "Юг": Оглашение освобожденных населенных пунктов без согласования — работа против ВСУ
Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что оглашение названий освобожденных населенных пунктов без согласования — это работа против украинской армии. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, некоторая информация о действиях Вооруженных Сил Украины на южном направлении, которую распространяли в социальных сетях, помешала военным операциям.
"Тот, кто оглашает названия освобожденных населенных пунктов без согласования с командованием — работает против своей армии", — сказала она.
Гуменюк отметила, что противник активизирует авиацию и ракетные удары, в частности по объектам критической инфраструктуры. Представитель командования прокомментировала удары по дамбе в Кривом Роге, заявив, что "природа с нами за одно" и все последствия атак ликвидированы — удары не помешают действиям ВСУ.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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