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Херсон. Перебросить группировку РФ на левый берег Днепра будет "очень тяжело" — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 16:14
Херсон. Перебросить группировку РФ на левый берег Днепра будет
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)

Перебросить российскую группировку с правого берега Днепра на левый во временно оккупированной Херсонской области будет "очень тяжело". Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. 

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По ее словам, группировка оккупантов в Херсонской области деморализована и не видит смысла своего нахождения на правом берегу Днепра. 

"Противник видит, что сложить оружие намного лучше, чем двигаться в Россию. На их пути есть существенная преграда — Днепр, который непроходной для них. Огневой контроль над переправами и транспортными артериями зажимает их между Вооруженными Силами Украины и правым берегом Днепра", — сказала Гуменюк.

Отвечая на вопрос, могут ли россияне планировать переброску своей группировки из Херсонской области на Донбасс, она заявила, что воплотить это будет "очень тяжело". 

"Планировать они могут, они любят повторять, что у них "все идет по плану", который они переписывают постоянно. Воплотить это будет очень тяжело, так как перебросить такую группировку с правого берега на левый — это довольно нелегко, разве что по "договоренности" с нашими силами, которые дадут им "ускорение", — резюмировала она.

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Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область ОК Юг Наталья Гуменюк
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